Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 15'inci Turkcell Süper Kupa, Almanya'nın ardından ilk kez Türkiye dışında bir ülkede oynanacak. 2006 yılında ilk kez düzenlenmeye başlayan Süper Kupa, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Almanya'da oynanırken, daha sonra ise Türkiye'nin farklı illerinde sahiplerini buldu.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Candaş Erbil üstlenecek.