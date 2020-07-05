Premier Lig şampiyonluğunu daha önce ilan eden Liverpool, Anfield Stadı'nda Aston Villa'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Sadio Mane'nin 71. dakikada ve Curtis Jones'un 89. dakikada attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Liverpool ekibi puanını 89'a çıkarırken, kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa 27 puanda kaldı.