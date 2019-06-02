Şampiyon Ligi finalinde sahaya giren kadın Kinsey Wolanski kimdir? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Büyük bir heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi finalinde aniden sahaya atlayan kadın tüm dünyada konuşulmaya başladı. Sahaya davetsiz katılan Kinsey Wolanski'nin Instagram hesabı da yarım saatte neredeyse 1 milyon kişiye ulaştı. İşte Kinsey Wolanski hakkında bilgiler...

KİNSEY WOLANSKİ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni olan Kinsey Wolanski Ocak 2019 yılında Slasher Party isimli filmde rol almış Brittany karakterini canlandırdı.