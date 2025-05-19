Şampiyon Galatasaray'a dev gelir!
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden Galatasaray, kasasını da dolduracak. Sarı-kırmızılılar, lig şampiyonluğu, yayın hakları ve Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası olmak üzere dev bir gelirin sahibi olacak.
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Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ekonomik anlamda da derin bir nefes aldı.
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Ligde şampiyon olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı kulüp, dev gelirin sahibi oldu.
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Sarı-kırmızılı ekip, 71,7 milyon lira lige katılım, 24 şampiyonluğu karşılığında 142,8 milyon lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.
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Süper Lig'de 36 hafta sonunda 28 galibiyet, 5 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 151 milyon lira kazandı.
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Cimbom, şampiyonluğun ardından 71,1 milyon liralık primin de sahibi oldu. Böylelikle Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 436.6 milyon lirayı buldu.
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* 182 milyon dolarlık yayın bedelinin yarısı 31,3 liradan (yayın ihale günü döviz kuru), diğer yarısı güncel kur üzerinden kulüplere dağıtılıyor. Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor.
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Buna göre lige katılım payı olarak 71,7 milyon lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 5,95 milyon lira, her galibiyet için 4,95 milyon lira, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.
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Formasına 5. yıldızı eklemeye hak kazanan ilk kulüp olan sarı-kırmızılılar, 5. yıldızlı ürün satışından da büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor.
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Son dönemde loca, kombine ve bilet satışına büyük talep olan Galatasaray, ayrıca sponsor ve reklam verenlerin ilgisini de üzerinde toplayacak.
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Galatasaray, bu sezon 80 milyon euro olan sponsorluk gelirlerini gelecek sezon daha da artırmaya çalışacak.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ DE KASAYI DOLDURACAK
Şampiyonlar Ligi'nden ayak bastı parası olarak 18,62 milyon euroyu da kasasına koyacak olan Galatasaray, performansa bağlı ek ödüllerle gelirini artıracak.
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Cimbom, Devler Ligi'nde galibiyet başına 2,1 milyon euro, her beraberlik için ise 700 bin euro gelir elde edecek.
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1 MİLYAR 251 MİLYON TL'LİK DEV GELİR
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden yaklaşık 815 milyon TL, Süper Lig şampiyonluk primi, Süper Lig katılım primi, 'şampiyonlar payı' ve yayın hakları gelirlerinden ise toplam 436.6 milyon TL'yi kasasına koyacak. Böylece sarı-kırmızılıların bu sezonki toplam geliri 1 milyar 251 milyon TL'yi bulacak.
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Öte yandan Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki performansına göre gelirini yükseltme şansı da bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun gelir dağılımı şöyle:
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Katılım bedeli: 18.62 milyon euro
Galibiyet: 2.1 milyon euro
Beraberlik: 700 bin euro
Play-off turuna katılım: 1 milyon euro
Son 16 turu: 11 milyon euro
Çeyrek final: 12.5 milyon euro
Yarı final: 15 milyon euro
Final: 18.5 milyon euro
Şampiyonluk: 6.5 milyon euro
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