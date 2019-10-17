17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Şampiyon'un 6. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Fırat Zafer’e Tansel’le yaptığı anlaşmadan bahseder ve ikili Güneş’i geri alabilmek adına Fırat’ın kafeste yapacağı üç maç öncesi antrenmanlara başlarlar. Diğer tarafta ise Tansel, Fırat’ın rakip listesini hazırlamış ve adamlarına Fırat’ın kafesten sağ çıkmaması emrini vermiştir. Fırat köşeye sıkıştığı maçta canı için mücadele verirken Zafer de Tansel’i köşeye sıkıştıracak çok önemli bir bilgi edinmiştir. Hayatlarını tamamen değiştirecek bir bilgi. Ama bilmedikleri şey hayatlarındaki en büyük düşmanın Tansel olmadığı gerçeğidir. Yakın bir zamanda en tehlikeli düşmanlarıyla, Derviş Aladağlı’yla tanışacaklardır. İşte Şampiyon'un 6. yeni bölüm fragmanları...
ŞAMPİYON 6. BÖLÜM FRAGMANLARI
Fırat Zafer’e Tansel’le yaptığı anlaşmadan bahseder ve ikili Güneş’i geri alabilmek adına Fırat’ın kafeste yapacağı üç maç öncesi antrenmanlara başlarlar. Diğer tarafta ise Tansel, Fırat’ın rakip listesini hazırlamış ve adamlarına Fırat’ın kafesten sağ çıkmaması emrini vermiştir. Zafer ve Fırat ikilisi Yaman’dan habersiz bir şekilde antrenmanlara devam ederken Yaman da Serhat ve Mücella’yla konuşup Fırat hakkındaki şikayet dilekçesini çektirebilme telaşına düşmüştür.
Suna, babasının yokluğunda Güneş’le ilgilenmeyi sürdürürken bir yandan da Fırat’la ilgili iç hesaplaşma yaşamaktadır. Ve ilk defa 7 yıl önceki maçta abisinin yerine Fırat’ın da ölebileceği ihtimalini düşünür. Fırat’ın suçsuz olabileceği gerçeği Mücella cephesinde de işlerin karışmasına sebep olur. Tansel’den aldığı parayla yetinmeyen Mücella, kocasıyla arasının bozulduğu ve yuvasının yıkılmak üzere olduğu bahanesiyle Tansel’in kapısına dayanır. Fakat bu hareketi ona pahalıya mal olacaktır.
Fırat’ın çıkacağı kafes dövüşü maçında onu büyük bir tehlike beklemektedir ve Fırat bu tehlikeden habersiz, karma dövüş şampiyonu olan rakibi Camgöz’ün karşısındaki yerini alır. Fırat köşeye sıkıştığı maçta canı için mücadele verirken Zafer de Tansel’i köşeye sıkıştıracak çok önemli bir bilgi edinmiştir. Hayatlarını tamamen değiştirecek bir bilgi. Ama bilmedikleri şey hayatlarındaki en büyük düşmanın Tansel olmadığı gerçeğidir. Yakın bir zamanda en tehlikeli düşmanlarıyla, Derviş Aladağlı’yla tanışacaklardır.
ŞAMPİYON 6. BÖLÜM 1. FRAGMAN
ŞAMPİYON 6. BÖLÜM 2. FRAGMAN
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