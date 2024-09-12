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Yönetmen - senarist Samim Utku'dan acı haber geldi. Utku, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Samim Utku'nun cenazesi, yarın Feriköy Mezarlığı'ndaki Ayşe Sarıgül Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Samim Utku, aralarında 'Üvey Baba'nın da olduğu birçok dizinin senaristliğini, 'Gecenin Çığlıkları'nın da olduğu birçok filmin yönetmenliğini yaptı.