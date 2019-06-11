Şamil Oymak kimdir?

Şamil Oymak rap ve hiphop dünyasında Şam mahlasıyla tanınmaktadır. Müzik ve kısa film dünyasında merak edilen isim arasında olan Şamil bugün sosyal medyanın da gündemi oldu. İşte Şamil Oymak'ın biyografisi...

Şamil Oymak Nereli?

Şamil Oymak "Şam" mahlasıyla bilinen şarkıcı 1997 İstanbul doğumludur. Aslen ise Kars'lıdır.

İstanbul Kadıköyde hayatını sürdüren ünlü şarkıcı 2014 yılında Delusion / Sanrı isimli kısa filmin müzüklerini hazırlamıştır, seslendirdiği birçok şarkı bulunmaktadır, bunlardan bazıları şunlardır, Kader ve Oyunlar, Çok Derin, Şüpheli Şahıs, Karanlık Zaman, Paranoya, Efsane, Koma – Gene Ailem İçin, Kararır Akşamlar, Bir Sigara Yak, Sorunlara İnat, Ritmi Yakalayın, Acımasız, Saklambaç, Bu Gece Bitmez, Yolunu Seç, Bu Gece Benimsin.

Şuan ise Kadıköy acil olarak bilinen müzik grubu ile birlikte çalışmalarını yapmaktadır.