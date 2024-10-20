Sami Uğurlu: Burada galip gelmek hiç kolay değil

Süper Lig'in 9’uncu haftasında Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Mücadele 2-1 Kasımpaşa üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ve Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Sami Uğurlu, ilk 60 dakika ile son 30 dakikada farklı bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti. Maçın başında etkili bir Kasımpaşa izlettiklerini belirten Uğurlu, “Maçı genel olarak değerlendirecek olursak, ilk 60 dakika ile son 30 dakikası farklı bir oyun izlediğimizi söyleyebiliriz. Maçın başında çok etkili bir Kasımpaşa vardı; önde baskı yapan, presi doğru uygulayan ve hücum geçişlerinde etkili olan bir takım. Skoru da bulduk. 2-0’dan sonra oyunu biraz daha yukarıya taşıdık diyebilirim, özellikle ilk yarının sonlarına doğru. İkinci yarının başında yakaladığımız net pozisyonu gole çevirebilseydik, çok daha farklı bir oyun ortaya çıkabilirdi. Ancak yediğimiz golden sonra, ister istemez psikolojik olarak etkilendik diyebilirim. Bu sezon daha önce ki maçlarda da, 2-0’dan dönen maçımızda galip durumdayken yaşadığımız puan kayıpları bizi 2-1’den sonra psikolojik olarak etkiledi” dedi.

SAMİ UĞURLU: KENDİ SAHAMIZDA ÇOK BASİT PUANLAR KAYBETTİK

Pozitif yanlara da değinen Uğurlu, savunmada ciddi şekilde mücadele ettiklerini ve takım olarak kazanılan toplarla geçiş oyununu uygulamaya çalıştıklarını belirterek, “Pozitif taraftan bakmak gerekirse, savunmayı ciddi şekilde yapan, doğru savunma pozisyonu alan ve takım halinde kazandığı toplarla geçiş yapmaya çalışan bir takım vardı. Ancak mesafeler uzadığında oyun etkisini yitiriyor. Bizim oyun kurgumuz bu değil. Çünkü oyun kurgumuz, birinci bölgeden ikinci bölgeye hızlı geçiş yapıp, oradan da üçüncü bölgeye etkili bir şekilde hızlı oyuncularımızla geçmek üzerine kurulu. Bunu daha önceki sezonlarda da başarıyla yapmıştık. Ancak o mesafeler ne kadar uzarsa birinci bölgelerden üçüncü bölgelere direk geçişlerde problem yaşanır. Dediğim gibi hem psikolojik hem de oyun kurgusu açısından son 30 dakikada düzeltmemiz gereken noktalar var. Bu süreyi 70-80 dakikalara taşıyabilirsek, çok daha farklı bir takım olabiliriz. Özellikle Rizespor, Galatasaray ve Alanyaspor gibi zorlu üç deplasman oynayan, deplasmanlarından 7 puan toplayan bir Kasımpaşa takımı. Kendi sahamızda çok basit puanlar kaybettik. Dışarıda bu puanları toplayan bir takımın daha fazla puan alması gerekiyordu. Ancak lig uzun ve biz iyi bir takım olduğumuzu, iyi oyunculara sahip olduğumuzu, iyi bir oyun kurgusuna sahil olduğumuzu biliyoruz. Bu nedenle oyun süresini daha da uzatacağımızı düşünüyorum. İlk yarıda gerçekten iyi bir oyun sergiledik, bu oyunu sadece son 20-25 dakikaya sığdırmamak gerekiyor. Tam 60-65 dakika boyunca oyunun üstünlüğünü ele geçiren, birçok pozisyon bulan bir Kasımpaşa takımı izledik. İlerleyen maçlarda bu oyunu ve planı daha iyi işleyeceğimizi, bu kurguyu saha iyi uygulayarak sahaya daha iyi yansıtacağımızı düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

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“OYUNU SAHAYA DAHA İYİ YANSITAN TAKIMIN BİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Alanyaspor’un iyi bir teknik direktöre ve kadroya sahip olduğunu, kendi sahasında her rakibe zorluk çıkaracak bir ekip olduğunu dile getiren Uğurlu, “Oyuncularımın özellikle ilk 60 dakikadaki oyunlarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Lig uzun ve her maç zor. Alanyaspor deplasmanı da oldukça zorlu bir deplasman. Alanyaspor iyi bir kadroya ve teknik direktöre sahip. Onlarında bir oyunu var, bir planı var. Her rakibi çok ciddi şekilde zorlayacaklarını biliyoruz ki bunu görüyoruz. Burada galip gelmek hiç kolay değil. İyi bir maç olacağını söylemiştik. Birbirine oyun olanları yakın olan takımlar. Ancak oyunu sahaya daha iyi yansıtan biz olduğumuzu düşünüyorum. Kasımpaşa olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.