Erkekler 51 kiloda milli sporcu Samet Gümüş, yarı finale İtalyan Federico Emilio Serra'yı yenerek finale kaldı. Samet'in bu başarısı kendisine 2024 Paris'in biletini de getirdi.

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