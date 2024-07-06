Samar Dadgar: Seni daha da çok sevdim
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla aşka geldi dedirtti
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Özcan Deniz ile 2023'te evlenen Samar Dadgar, çıktıkları Bodrum tatilnden paylaşımlarda bulundu.
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29 yaşındaki Samar Dadgar, Özcan Deniz ile birlikte gün batımında çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından romantik bir notla takipçileriyle paylaştı.
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İran asıllı Samar Dadgar, yaptığı paylaşıma; "Mükemmel olduğunu gördüm ve seni sevdim. Sonra gördüm ki mükemmel değilsin ve ben seni daha da çok sevdim" şeklindeki ifadelere yer verdi.
Fotoğraflar: Instagram
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