'Saman' tartışmasında kurşun yağdırıp, polisle çatıştı!

Konya'da komşular arasındaki 'saman' tartışması kanlı bitti. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi ile 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Karatay ilçesi Erler Mahallesi Vahit Sokak'ta yaşayan Erdemir ailesinin tırla evlerin yanındaki boş arsaya saman indirmesi üzerine komşuları Nurettin A. evine saman tozu geldiği iddiasıyla tepki gösterdi.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
Komşular arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin A. evinden getirdiği pompalı tüfekle Ayhan Erdemir (46) ve eşi Mahizer Erdemir'e (47) ateş etti. Pompalı tüfekle vurulan karı koca olay yerinde hayatını kaybetti.
Kavga sırasında Naif Erdemir ile F.E. ve M.G. yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİ
Olay yerine gelen polislere ateş açan Nurettin A., ekiplerce etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüpheli Nurettin A.'nın polisle girdiği çatışmada yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN KAYDI ÇIKTI
Öte yandan, Kars'tan göç eden ve hayvancılıkla uğraşan Erdemir ailesi ile A. ailesi arasında aynı konuda geçmişte de tartışmalar yaşandığı, Nurettin A.'nın ise memleketi Elazığ'da 2004 yılında bir akrabasını kasten öldürmekten 26 yıl ceza aldığı, 2014 yılında şartlı tahliye olduktan sonra 2017 yılında Konya'ya göç ettiği öğrenildi.
Ölenlerden Ayhan Erdemir'in de ocak ayında yabancı uyruklu çalışanı tarafından bıçakla ağır yaralandığı belirtildi.
ZANLI İLE EŞİNDEN DARP İDDİASI
Zanlı Nurettin A.'nın eşi L.A.'nın polisteki ifadesinde, komşularıyla daha önce de saman konusunda tartıştıklarını, yaklaşık bir yıl önce de aynı mesele yüzünden kavga ettiklerini, eşiyle darbedildiklerini, bu yüzden aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.
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