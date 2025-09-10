Habertürk
Habertürk
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Sam Larsson, Fatih Karagümrük'te! - Futbol Haberleri

        Sam Larsson, Fatih Karagümrük'te!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kanat oyuncusu Sam Larsson ile 1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 18:48 Güncelleme: 10.09.2025 - 18:48
        Sam Larsson, Fatih Karagümrük'te!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, İsveçli kanat oyuncusu Sam Larsson'u kadrosuna kattı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncuyla 1 sezonluk anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Son olarak Antalyaspor'da forma giyen Sam Larsson, Akdeniz ekibiyle çıktığı 101 maçta 14 gol attı.

