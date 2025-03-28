Şam'da İsrail protestosu

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, İsrail'in, Dera ilinin Kuye köyüne yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla gösteri gerçekleştirdi.

Göstericiler, ellerinde, "Bölünmenin her türlüsüne hayır", "Toprağımız ganimet değil, canlarımız ucuz değil", "Bedenlerimizin kalıntılarıyla bile bölünmeye karşı savaşacağız", "Tüm işgal biçimlerine hayır" ve "Boykot et, diren" yazılı Arapça ve İngilizce dövizler taşıdı.

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Gösteriye katılan Dima Musa, AA muhabirine, İsrail'in son aylarda Suriye'ye yönelik artan saldırılarını kınadığını söyledi.

Uluslararası toplumun bu işgale karşı acil harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Musa, "Açıkça görülüyor ki mevcut tepkiler yetersiz kalıyor. İsrail, komşu ülkelerde daha fazla toprak işgal etmeye ve bölgede kaos yaymaya devam edecek." dedi.

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Musa, İsrail'in Gazze, Filistin ve Güney Lübnan'daki eylemlerine de dikkati çekerek, uluslararası toplumun sessiz kalmasını eleştirdi.

Musa, "Öncelikli talebimiz, İsrail işgalinin durdurulması ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanmasıdır. Suriye hükümetinin, BM Güvenlik Konseyinde İsrail'in saldırılarını ele almak üzere özel bir oturum talep etmesi gerekmektedir." diye konuştu.

İsrail, 25 Mart'ta, Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne top ve tank atışları düzenlemiş, saldırıda 4 sivil hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.