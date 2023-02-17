İHA

Galatasaray, Hatayspor'da forma giyen Kanadalı sol bek oyuncusu Sam Adekugbe'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Adekugbe'nin satın alma opsiyonunun 1 milyon Euro olduğu ifade edildi.

28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde bu zamana kadar Vancouver Whitecaps, Brighton & Hove Albion, Göteborg ve Valerenga'da forma giydi. Sezon başında Hatayspor'a transfer olan Sam Adekugbe, takımı ile 19 resmi karşılaşmada görev aldı. Adekugbe, Kanada Milli Takımı'nda ile Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda da oynadı.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Sam Adekugbe, Galatasaray'da forma giyen ilk Kanadalı futbolcu olacak.

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