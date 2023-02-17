Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray

Sam Adekugbe, Galatasaray'ın ilk Kanadalı futbolcusu oldu

Hatayspor'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Sam Adekugbe, sarı-kırmızılıların ilk Kanadalı futbolcusu oldu

Giriş: 17.02.2023 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL
Sam Adekugbe, Galatasaray'ın ilk Kanadalı futbolcusu oldu
İHA

Galatasaray, Hatayspor'da forma giyen Kanadalı sol bek oyuncusu Sam Adekugbe'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Adekugbe'nin satın alma opsiyonunun 1 milyon Euro olduğu ifade edildi.

28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde bu zamana kadar Vancouver Whitecaps, Brighton & Hove Albion, Göteborg ve Valerenga'da forma giydi. Sezon başında Hatayspor'a transfer olan Sam Adekugbe, takımı ile 19 resmi karşılaşmada görev aldı. Adekugbe, Kanada Milli Takımı'nda ile Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda da oynadı.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Sam Adekugbe, Galatasaray'da forma giyen ilk Kanadalı futbolcu olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
EGM: Provokatif paylaşım yapan 117 şüpheli gözaltında
EGM: Provokatif paylaşım yapan 117 şüpheli gözaltında
AFAD sıkça sorulan sorular: Nakdi yardım
AFAD sıkça sorulan sorular: Nakdi yardım
Hollanda ne kadar bağış yaptı?
Hollanda ne kadar bağış yaptı?
Bu fareler deprem için eğitiliyor
Bu fareler deprem için eğitiliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.