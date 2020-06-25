Salyangozlar; eski Yunan kültüründe cilt için ve birçok hastalığın tedavisi için kullanılırmış. Salyangoz tüketimi daha sonra yiyecek olarak kullanılmaya başlanmış ve sayısı bu nedenle azalmıştır. Salyangoz üretilen çiftliklerde çalışanların yaralanan ellerinde iz kalmadığı ve iyileştiği gözlenerek salyangozun cilt için faydalı olduğu keşfine olanak tanımıştır.

Salyangozlar; dokularını tedavi edebilen bir yapıya sahip canlılardır. Kabukları kırıldığında dahi tekrar yenileme yapabilmektedirler. Salyangoz kremlerinde; salyangozların hareket halindeyken arkalarında bıraktıkları salgılar kullanılmaktadır. Salyangoz kremi anti-aging etkisi sağlar, sivilcelerden kalan izler, hamilelik sonrası oluşan çatlaklar, yara izleri ve kuru cilt çatlaklarında oldukça faydalı olmaktadır.

Salyangoz Krem Çeşitleri

Queen Elizabeth Salyangoz Kremi: Uygun bir fiyatı olan salyangoz kremi; cildin sahip olduğu izlerden kurtulmasına faydalı olmaktadır.

Elicina Plus Salyangoz Kremi: Yara ve anık izlerini yok eden ve kırışıklıklar için kullanılabilen kaliteli bir kremdir.

Tala Salyangoz Kremi: Sivilce, siyah noktaların geçmesine fayda sağlayarak; cildin yenilenmesinde etken oluyor.

Salvolin Salyangoz Kremi: Cildi yenileyen özelliğe sahip salyangoz kremi, cilt kırışıklıklarına iyi geliyor.

İlvina Salyangoz Kremi: Kuru ciltlerde oluşan çatlaklar, sivilce, akne ve yara izleri için etkili bir salyangoz kremidir.

Themra Salyangoz Kremi: Cildi yenileyen, sivilce ve akne izlerine fayda sağlayan aktarlarda da bulunabilen bir kremdir.

Ellezza Salyangoz Kremi: İlk salyangoz kremi markası olan krem; cilt kırışıklıklarını giderici ve hücre yenileyici etkiye sahip bir kremdir.