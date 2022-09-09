Salon İKSV'de yeni sezon başlıyor

Sonbaharla birlikte Salon İKSV de şehre geri dönüyor. Müzik severlerin buluşma noktalarından Salon, yeni sezonda da alternatif ve güncel müziğin dikkat çeken isimlerini ağırlıyor.

23 Eylül’de kapılarını açacak Salon, yeni sezonuyla Beyoğlu’nda müziğin kalbinin attığı yer olmaya devam edecek.

Salon’un eylül ve ekim programında yer alan isimler, Agar Agar, Princess Chelsea, Islandman, Jakuzi, Charlie Cunningham ve Arab Strap. Sezona çok yakında eklenecek isimler de Salon’un web sitesi ve sosyal medya kanallarından duyurulacak.

- Agar Agar

EYLÜL - EKİM PROGRAMI

Salon, kapılarını elektro-pop ikilisi Agar Agar ile açıyor. 23 Eylül Cuma ve 24 Eylül Cumartesi günleri konser verecek olan Fransız grup, yeni albümleri ve albüme eşlik eden bilgisayar oyununun beta sürümünü İstanbullularla paylaşacak.

Princess Chelsea ise seyircilere saykodelik bir gece yaşatacak.

8 Ekim Cumartesi günü çok sevilen elektro-akustik üçlü Islandman, elektronik yapılar, etnik ritimler ve dalgın gitarlar eşliğinde Salon izleyicilerini şamanik bir ritüele davet edecek.

14 Ekim Cuma ve 15 Ekim Cumartesi Salon seyircisinin yakından bildiği ve sevdiği darkwave, synthpop grubu Jakuzi, Gezgin Salon Festivali’nde verdikleri konserden sonra yeniden Salon sahnesinde olacak.

21 Ekim Cuma ve 22 Ekim Cumartesi tarihlerinde Charlie Cunningham İngiltere’den Salon sahnesine konuk olacak.

Indie folk melodilerini flamenko tekniği ile harmanlayan Cunningham, bir gitar ve ona eşlik eden bir vokalin tek başına ne kadar etkileyici olabileceğini gösterecek.

29 Ekim Cumartesi günü 90’lar Glasgow müzik sahnesinin devlerinden Arab Strap, dünya gezileri ve yaşam deneyimlerinden damıttıkları güzellik, hüzün, sarhoşluk, şehvet, aşk ve ölüm duygularının müzikal karışımını Salon seyircisine sunacak.