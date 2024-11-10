Salih Uçan: Bize yakışmadı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, karşılaşmayı değerlendirdi.

"BİZE YAKIŞMADI"

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Karşılaşma sonrası kısa bir açıklama yapan Salih Uçan'ın sözleri şu şekilde:

"Her maça kazanmak için çıkıyoruz, son 3 haftada istemediğimiz sonuçlar aldık. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çok üzgünüm, bize yakışmayan seri oldu. Hem kendi adıma, hem takımım ve camia adına çok üzgünüm. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum."