Saldırıya uğrayan gençleri askerler böyle kurtardı

Olay dün gece saatlerinde İzmit Kozluk Mahallesi’nde bulunan Orduevi’nin önünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada kalabalık bir grup, 3 gence saldırdı.

Kavgayı gören Orduevi’nde görevli askerler olaya müdahale etti. Askerleri gören grup kaçarken, saldırıya uğrayan 3 kişiye askerler yardım etti.

Olayla ilgili polise şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.