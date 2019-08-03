Salda Gölü nerede? sorusu son dönemde yaşanan tartışmaların ardından gündeme geldi. Salda Gölü'ne yapılacak Millet Bahçesi'nin ihalesi geçtiğimiz günlerde yapıldı. Ardından Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'ne Millet Bahçesi ihalesiyle ilgili açıklama yaptı. Kurum "Salda Millet Bahçesi projemizle de bölgedeki çevre kirliliğini önleyecek, bu doğal mirası koruyarak gelecek nesillere taşıyacağız" dedi. Kıyı kenar çizgisinde yapılaşmaya müsaade etmeyeceklerini aktaran Kurum, günlük konaklamaya izin verilmeyeceğini söyledi. İşte salda Gölü'ne dair detaylar...

SALDA GÖLÜ NEREDE?

Salda Gölü, Burdur’un Yeşilova ilçesinin kuzey batısında, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyonal ovalarla çevrili hafif tuzlu tektonik bir göldür.

Salda gölü Burdur’a 56 km, Denizli’ye 96 km, Antalya’ya 159 km mesafededir. Özel araçlarıyla seyahat edecek olanlar Burdur-Yeşilova güzergahına devam ederek Salda Gölü’ne ulaşabilirler. Antalya’dan gelecek olanlar Korkuteli ve Karamanlı’yı takip etmelidir. Toplu taşıtlarla seyahat edecek olanlar için Burdur ve Antalya’dan düzenli seferler bulunmaktadır.

SALDA GÖLÜNÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

DÜNYADA MARS ÖZELLİĞİ TAŞIYAN İKİ YERDEN BİRİSİ

Salda Gölü’nde dört yıldır araştırma yapan, İskoçya’nın Glasgow Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mike Russel dünya üzerinde, Mars’ın yüzey özelliklerini taşıyan iki yer bulunduğunu, bunlardan birisinin Kanada’nın kuzey bölgesinde, diğerinin de Salda Gölü’nde olduğunu kaydetti. Gölde bulunan magnezyum yüklü beyaz kayaların Mars’ta da bulunduğunu anlatan Prof. Russel, bu durumun Mars’taki bölgenin de eskiden deniz ya da göl olabileceğini ve burada da güneş enerjisi ile kimyasal moleküllerin birleşmesiyle hayatın başlayabileceğini gösterdiğini iddia etti.

TÜRKİYE’NİN EN DERİN GÖLÜ: SALDA

Salda Gölü, derinlik bakımından Türkiye’nin en derin tatlı su gölü konumunda. Salda Gölü’nün ölçülebilen derinliği 185 metre.

Dünyanın üçüncü derin gölü olan Salda, Burdur’un Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alıyor. İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta gölün plajında yüzülebiliyor. Salda Gölü’nün denizden yüksekliği (rakım) 1193 metre. 44 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan gölün binlerce yıl önce jeolojik bir çökme ile meydana geldiği tahmin ediliyor. Yuvarlak bir yapıya sahip olan gölde büyük sazan balıkları yaşıyor. Salda Gölü ve çevresi 1989 yılından beri birinci derece doğal sit alanı olarak korunuyor. Son 20 yıldır, göl seviyesinde 3-4 metreyi bulan bir çekilme olmuş ve çekilme hala devam etmektedir.

ŞİFALI SULAR

Salda Gölü’nde yapılan araştırmalarda uzmanlar, göl suyunun sivilce ve mantar gibi bazı cilt hastalıklarına karşı etkili olduğunu dile getiriyorlar. Gölün toprak yapısının sahip olduğu mineraller sayesinde hastalıklardan da kurtulabilirsiniz.