Salah Liverpool'da tarih yazıyor!
Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Liverpool tarihinin 3'üncü, Premier Lig'in 5'inci en skorer oyuncusu oldu.
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Liverpool'un Southampton'ı 3-1 yendiği 28. hafta maçında iki gol kaydeden Salah, geçirdiği harika sezona yeni başarılar eklemeye devam ediyor.
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Lig tarihinde 184 gole ulaşan Salah, en skorerler sıralamasında 5. basamakta bulunan eski Manchester Cityli futbolcu Sergio Agüero'yu yakaladı.
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Listenin zirvesinde 260 golle Alan Shearer bulunuyor. Harry Kane 213, Wayne Rooney 208 ve Andrew Cole 187 golle Shearer'ı takip ediyor.
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LIVERPOOL TARİHİNİN EN GOLCÜ 3. İSMİ
Salah, kulüp tarihinde tüm zamanların en golcüleri listesinde üçüncü sıranın sahibi oldu.
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Salah, kulüp tarihinde tüm zamanların en golcüleri listesinde üçüncü sıranın sahibi oldu.
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Bu alanda Ian Rush 346 ve Roger Hunt 285 golle Salah'ın önünde yer alıyor.
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BU SEZON 32 GOL - 22 ASİST YAPTI
Liverpool'un bu sezonki başarısında 54 kez skor katkısı sağlayarak büyük pay sahibi olan Salah, kariyerinin en üretken dönemlerinden birini yaşıyor.
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Mısırlı futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 27 gol ve 17 asistle iki istatistikte de zirvede bulunuyor.
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Tüm kulvarlarda ise 41 maça çıkarak 32 gol, 22 asist üreten Salah, takımını sırtlamayı sürdürüyor.
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