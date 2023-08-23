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Sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazıralanan Sakra filmi 2023 yılında vizyona girmiştir. Sakra filminin başrollerini; Donnie Yen, Chen Yuqi, Cya Liu paylaşmaktadır. Peki, "Sakra filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?" İşte Sakra filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

SAKRA FİLMİNİN KONUSU NE?

Qiao Feng, gezici dövüş sanatçılarından oluşan bir grubun saygın lideridir. Haksız yere cinayetle suçlanıp sürgüne gönderildikten sonra Qiao Feng, kendi gizemli köken hikayesi ve onu gölgelerden yok etmeye çalışan bilinmeyen düşmanlar hakkında cevaplar aramak için kaçmaya başlar.

SAKRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Donnie Ye

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Yuqi Chen

Cya LiuCya Liu

Yase Liu

Yue WuYue Wu

Kara Wai

Eddie Cheung

Yuming Du

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