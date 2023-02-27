HABERTURK.COM

Sakız Lekesi Nasıl Çıkar?

Sakızın yapışkan bir etkisinin olması kumaşta, koltukta ve duvarlarda oldukça önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra kıyafette kalan sakızın makinaya atılması ise oldukça büyük sorunlar çıkmasına neden olabilmektedir. Böyle bir durumun nasıl giderileceği de merak edilmektedir.

Her ne kadar oldukça küçük bir boyuta sahip olan sakız ciddi sorunlar ortaya çıkarılabilmektedir. Özellikle de evde çocuklar var ise oldukça ciddi sonuçlar medyana gelenebilmektedir. Böyle bir durumun yaşanmaması için sakız çiğnemenin hemen ardından sakızın çöpe atılmaması gerekmektedir. Böylelikle olumsuz bir sonuç oluşmasının önüne geçilmektedir.

Koltuktan Sakız Lekesi Nasıl Çıkar?

Koltuğa ya da kıyafete yapışmış olan sakızlar pek çok kişinin canını sıkmaktadır. Oldukça rahatsız edici olan bu durumun sonucunda koltuktan sakız lekesi nasıl çıkar sorusu sorulmaktadır. Öncelikle kıyafete ya da koltuğu bulaşmakta olan sakız için alkolden yardım alınabilmektedir. Temizleme işlemi esnasında saf alkol uygulanmakta ya da saf alkol yok ise alkol içermekte olan bir ürün uygulanmaktadır. Sakızın üzerine dökülen sıvı birkaç dakika sonra sakızın çıkmasına olanak sağlayabilmektedir. Bunun dışında da pek çok farklı yöntem bulunmaktadır ve duruma uygun olanın uygulanması tercih edilmektedir.

Kurumuş Sakız Lekesi Nasıl Çıkar?

Kurumuş olan bir sakızın çıkarılabilmesi için bir A4 yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. A4 kâğıt sakızın üzerine konulmakta ve ardından ütü ile bastırılmaktadır. Bu şekilde işlemin devam ettirilmesi ve kâğıdı sürekli olarak yenilenmesi gerekmektedir. Bu işlem belirli bir süre boyunca tekrar edildikten sonra kalan kısmın da deterjan yardımı ile birlikte yıkanması gerekli görülmektedir. Böylelikle kurumuş olan bir sakız lekesinin çıkmasına olanak sağlanabilmektedir.

Pantolondan Sakız Lekesi Nasıl Çıkar?

Pek çok kişinin şikâyet ettiği durumlardan bir tanesinin de sakız yapışması sorunu olduğu bilinmektedir. Genellikle kıyafetlere veya koltuğa yapışmakta olan sakızın nasıl çıkarılabileceği ise merak edilen konulardan bir tanesidir. Pantolondan sakız lekesi nasıl çıkar sorusuna verilebilecek olan cevaplardan biri ütü ve A4 kâğıdı yöntemidir. Bu yöntemde kâğıt sakızın üzerine konulmakta ve üzerine ütü basılmaktadır. Bu işlem sakız azalana kadar kâğıt yenilenerek tekrar edilmektedir. Ardından da yıkanmaktadır.

Bir diğer yöntemde ise bölgeye çamaşır deterjanı dökülmektedir. Diş fırçası ile sakızın üzeri ovalanmaktadır. Daha sonra ise kör bir bıçakla veya tırnak ile üzeri ovalanabilmekte ve sakız tamamen giderilebilmektedir.

Kıyafetten Sakız Lekesi Nasıl Çıkar?

Sirkenin bölgeye sürülmesi, kâğıt ve ütü uygulanması, deterjan ile temizlenmesi gibi birçok yöntemin sakızın giderilmesine olanak sağlamakta olduğu bilinmektedir. Bu yöntemlerden herhangi biri hangi bölgeye uygulanacak ise oraya uygun olarak tercih edilmekte ve işlem gerçekleştirilmektedir. Genellikle kıyafete, koltuğa yapışmakta olan sakızlar bu çeşitli yöntemlerden biri ile giderilmektedir.

Kıyafetten sakız lekesi nasıl çıkar sorusuna buz küpleri ile de cevap verilmektedir. Sakıza belirli bir süre boyunca buz küpleri uygulanması kalıplaşmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda ise yapışan sakız kalıp haline gelmekte ve kolayca yapıştığı yerden ayrılmaktadır.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos