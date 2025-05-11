Yaz sezonu için geri sayım başlarken birçok dizi sezon arasına giriyor. Bazı diziler ise final yaparak ekranlara veda ediyor. Bu sebeple ‘’11 Mayıs bugün Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar final mi yapıyor, bitiyor mu?’’ sorusu yanıt arıyor. Her hafta Pazar günleri Now TV ekranlarında yayınlanan dizinin sıkı takipçileri araştırmalara hız kazandırdı. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar sezon finali mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yeni sezon var mı, ne zaman? İşte detaylar…