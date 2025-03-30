Şakir Paşa Ailesi dizisi bu akşam var mı? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yeni bölüm ne zaman? 30 Mart 2025 Now TV yayın akışı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Otele düşen bomba bir o kadar da köşke düşmüştür. Köşkün kapısından çıkan her valiz, evin içindeki boşluğu biraz daha büyütür. İsmet, ailesinin dağılmaması için yeniden ayağa kalkar. Aniesi, Şakir Paşa’ya yaklaşmak istedikçe daha çok dışlanır; Sara ve Hakkiye ise altınları geri almanın yollarını ararken, İsmet, Sümbül’ün de yardımıyla son bir umutla devreye girer.