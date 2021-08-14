'Sakiler' ve 'İkilem', KüçükÇiftlik Park'ta!

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30 Ağustos Pazartesi akşamı şehrin rakipsiz eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park'ta "Sakiler" ve "İkilem" sevenleriyle buluşacak. Yeni nesil alaturka diyebileceğimiz sound'un temsilcileri; "Dünyadan Uzak" coverıyla ünlenen "Sakiler" ve kısa sürede ağzımıza dolanan "Bir Sebebi Var" ile tanınan İkilem" müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Moko Yapım ve URU iş birliğinde gerçekleşecek konserde hijyen ve sosyal mesafe kuralları en üst düzeyde uygulanmaya devam edecek.



KüçükÇiftlik Park, 30 Ağustos Pazartesi akşamı şahsına münhasır yorumuyla milyonların beğenisini kazanan "Sakiler"i konuk edecek. Müzik tutkunları, sesindeki Müslüm Gürses notalarıyla adından söz ettiren grubun solisti Hasan Gözetlik'e eşlik ederken, hafızalara kazınacak bir gece yaşayacak. Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dan oluşan "Sakiler", Pinhani'ye ait olan "Dünyadan Uzak" şarkısıyla çok beğenildi. Grup, "Adımız Ayyaş", "Selamı Var" gibi şarkılarının ardından geçtiğimiz ay yeni teklileri "Aşığın Kaderi " ile hayranlarıyla buluştu.



30 Ağustos konseri "Bir Sebebi Var" şarkısıyla aylarca müzik listelerinde kalan, şimdi de "Kaybolurum Gülüşünde" şarkısıyla adından söz ettiren "İkilem" ile başlayacak.

KüçükÇiftlik Park'ın kapıları tüm müzik sektörüne açık

KüçükÇiftlik Park, yıllardır birlikte yürüdüğü ve pandemi yasakları sebebiyle yaklaşık iki yıldır etkinliksiz kalan müzik organizatörleri ile kötü günleri geride bırakmak adına kolları sıvadı.

Sektöre yeniden kapılarını açan KüçükÇiftlik Park, farklı iş birlikleriyle tüm dostlarıyla birlikte müzik severleri keyifli konserlerde buluşturarak sektörün yeniden canlanmasına katkıda bulunuyor.