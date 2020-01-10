Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Kariyerini BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sürdüren 28 yaşındaki Sakıb Aytaç, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Antalya'da Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtladı. Kariyerinin geride kalan dönemini anlatan ve gelecek planlarıyla ilgili konuşan Sakıb, Süper Lig'de farklı bir sezon yaşandığını dile getirdi. Sakıb'ın açıklamaları şöyle:

"BİR FUTBOLCUNUN YAŞAYABİLECEĞİ EN KÖTÜ ÜÇ SAKATLIKTAN BİRİYDİ"

"Bir oyuncunun yaşayabileceği en kötü üç sakatlıktan biridir çapraz bağların kopması… Ben de ne zaman duysam çok üzülüyordum. Çünkü yıllar öncesinde çapraz bağı kopan futbolcunun geri dönmesi zor oluyordu. Futbol hayatı bitiyordu. Ancak günümüz şartlarında ameliyat olsun, rehabilitasyon süreci olsun daha kolay atlatılabiliyor."

"BU YIL ÇOK FARKLI BİR LİG YAŞIYORUZ"

"Bu yıl çok farklı bir lig yaşıyoruz. Herkes birbirini yenebiliyor. 2. yarı da bence böyle geçecek, zorlu maçlar oynanacak. Ben bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum"

"SERGEN HOCA SAHA İÇİNDE ÇOK CİDDİ"

"Sergen hoca dışardan çok eğlenceli bir kişilik olarak görülebilir ama saha içinde bayağı bir ciddi ve sert… Bizden de idmanlarda had safhada ciddi olmamızı istiyor"

GELECEĞİYLE İLGİLİ...

"20li yaşlarda ileriki hedefleriniz nedir diye sorulsa, buna tabi ki 3 Büyükler, Milli Takımlar ve Avrupa diye cevap veririm ama yaşım artık 28-29 oldu. Hayalci olmaya gerek yok. Biraz daha mantıklı hayaller kurmalıyız diye düşünüyorum."