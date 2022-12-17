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Haberler Futbol 1. Lig Sakaryaspor

Sakaryaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Giriş: 17.12.2022 - 19:14 | Güncelleme: ABONE OL
Sakaryaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU
AA

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemal Alpay, Burak Cansız

Sakaryaspor: Furkan Köse, Kasongo, Donkor, Nalepa, Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz (Dk. 90+4 Çağlayan Menderes), İsmail Erdoğan, Miloseviç (Dk. 72 Woolery), Ozan Sol (Dk. 58 Burak Süleyman), Hurşit Taşçı, Ümit Kurt

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Mert Kula, Gökhan Gül, Sami Gökhan Altıparmak, Ataberk Gök (Dk. 83 Seyit Ali Kahya), Barış Alıcı, Abdullah Şahindere, Bieliaiev (Dk. 83 Baran Başyiğit), Aksel Aktaş (Dk. 61 Kağan Özkan), Hüseyincan Kırıkcı (Dk. 90+6 Eralp Aydın)

Goller: Dk. 16 Kasongo, Dk. 79 Metehan Mert (kendi kalesine) (Sakaryaspor), Dk. 26 Barış Alıcı (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 90+7 Burak Süleyman (Sakaryaspor)

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