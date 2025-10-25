Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Sakaryaspor: 1 - Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor: 1 - Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor, evinde Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Gael Kakuta'nın penaltıdan attığı golle galibiyete ulaşan Sakaryaspor, puanını 17'ye çıkardı. Keçiörengücü ise haftayı 11 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2025 - 21:02 Güncelleme: 25.10.2025 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor tek attı üç aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Sakaryaspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Gael Kakuta attı.

        Galibiyet serisini üç maça çıkaran Sakaryaspor puanını 17'ye yükseltirken, Keçiörengücü ise 11 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Van Spor FK'ya konuk olacak. Keçiörengücü, Sarıyer'i ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Örnek konutlar görüntülendi
        Örnek konutlar görüntülendi
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Ters yön ihlali can aldı
        Ters yön ihlali can aldı
        "Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
        "Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Habertürk Anasayfa