Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük'te Kurban Bayramı namazı kılındı

Sakarya merkezinde yer alan Demokrasi Meydanı'nda hazırlanan alana sabah namazından sonra gelmeye başlayan vatandaşlar, İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından verilen vaazı dinledi.
Salgın tedbirleri gereği sosyal mesafeye uygun saf tutulan alanda bayram namazı eda edildi.
Ailelerin çocuklarıyla geldiği programda çeşitli ülkelerden Müslümanlar da yer aldı.
Namaz sonrası salgın kurallarına uyularak Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin de katılımıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Daha sonra meydanda çay ikramında bulunuldu.
- Zonguldak
Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Uzun Mehmet Camisi başta olmak üzere kentteki camilere akın etti.
Çocukların da ilgi gösterdiği bayram namazı sonrasında cemaat, Kovid-19 tedbirlerine uyarak bayramlaştı.
- Bartın
Bartın'da İmam Hatip Camisi'ne gelenler, salgın tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak kıldı.
Seccadesiyle gelen vatandaşlar, dezenfektan kullanarak camiye girdi.
Vatandaşların bazıları namazını cami bahçesinde kıldı.
- Karabük
Karabük'te Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, başta Safranbolu ilçesindeki tarihi camiler olmak üzere kentteki camileri doldurdu.
Kovid-19 tedbirlerine uyulan camilerde cemaat, bayram namazı sonrasında bayramlaştı.
- Kocaeli
Kocaeli'de her yaştan vatandaş, seccadeleriyle geldikleri camilerde bayram namazını kılmak için sosyal mesafeye uyarak saf tuttu.
Kentin simge yapılarından tarihi Fevziye Camisi'ne sığmayan cemaat ise avluda belirtilen kurallara uyarak namazını eda etti.
Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar uzaktan bayramlaştı.
Vali Seddar Yavuz, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramların yardımlaşma, dayanışma duygularının en üst seviyeye çıktığı, birlik, beraberlik ve sevinç günlerinden biri olduğunu söyledi.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bitmesini Allah'tan temenni eden Yavuz, bayram sevincinin yaşanması için Valilik tarafından tedbirler paketi uygulandığını kaydetti.
Yavuz, bu kapsamda ilgili kamu görevlilerinin sahada olduğunu dile getirerek, bayramda maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğini bildirdi.
Bayramda sevinç için silahla havaya ateş edilmesini insani bulmadığına dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:
"Evet, biz silah kullanmayı biliriz ama silah kullanmanın yolu ve yöntemi böyle sevinç günlerini kana bulamak, insanların canını acıtmak değildir. Vatanımıza, toprak bütünlüğümüze, bayrağımıza, bağımsızlığımıza bir saldırı olduğunda hiçbir zaman uysallık göstermeyiz. Ölüme, şehadet şerbeti içmeye, adeta gül bahçesine girercesine gireriz ama bayramda silah atmanın kime ne faydası var? Böyle bir sevinç olur mu? Bu, sevinmeyi bilmemek demektir. Artık bu davranışlardan vazgeçelim. Daha güzel sevinç yolları bulalım."
İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir de vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
- Düzce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde bayram namazı kılındı.
Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, farklı mimari dokuya sahip camiye akın etti.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında namaz kılanların seccade ve dezenfektan ile camiye gelmesi dikkati çekti.
Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar uzaktan bayramlaştı.
- Bolu
Bolu’da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, tarihi Yıldırım Bayezid cami olmak üzere kentteki camileri doldurdu.
Kovid-19 tedbirlerine uyulan camilerde cemaat, bayram namazı sonrası bayramlaştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!