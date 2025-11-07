Sakarya'da olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Bir site içerisinde bulunan villada kalan Filistin uyruklu Yousef Zoabı (22) ve Samır Shahwan (27) isimli 2 erkek, 2 arkadaşı tarafından bilinçleri kapalı halde bulundu.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi, hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Vücutlarında herhangi kesici ve delici yara izi bulunmayan kişilerin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak. Cansız bedenler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.