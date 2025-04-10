Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limanda, Ro-Ro gemisinde TIR sürücüsü 60 yaşındaki Ahmet Çubukçuoğlu ile gemi çalışanı 25 yaşındaki O.Ö., arasında park yeri nedeniyle çıkan kavga cinayetle son buldu. İşte kan donduran olayın detayları...
Sakarya'da alınan bilgiye göre, Karasu Limanı'nda Ro-Ro gemisine giren TIR sürücüsü Ahmet Çubukçuoğlu (60) ile gemi personeli O.Ö (25) arasında TIR'ın yanaşacağı yer konusunda tartışma çıktı.
BIÇAĞI ALIP GÖĞSÜNDEN YARALADI
AA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda Çubukçuoğlu, aracından aldığı bıçakla O.Ö'ye saldırdı. Elinden yaralanan O.Ö., elinden bıçağı aldığı TIR sürücüsü Çubukçuoğlu'nu göğsünden yaraladı.
TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çubukçuoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KATİL ZANLISI GÖZALTINDA
O.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.