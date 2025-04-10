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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya haberleri: Ro-Ro gemisinde park cinayeti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!

        Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limanda, Ro-Ro gemisinde TIR sürücüsü 60 yaşındaki Ahmet Çubukçuoğlu ile gemi çalışanı 25 yaşındaki O.Ö., arasında park yeri nedeniyle çıkan kavga cinayetle son buldu. İşte kan donduran olayın detayları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:42 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:43
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        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
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        Sakarya'da alınan bilgiye göre, Karasu Limanı'nda Ro-Ro gemisine giren TIR sürücüsü Ahmet Çubukçuoğlu (60) ile gemi personeli O.Ö (25) arasında TIR'ın yanaşacağı yer konusunda tartışma çıktı.

        BIÇAĞI ALIP GÖĞSÜNDEN YARALADI

        AA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda Çubukçuoğlu, aracından aldığı bıçakla O.Ö'ye saldırdı. Elinden yaralanan O.Ö., elinden bıçağı aldığı TIR sürücüsü Çubukçuoğlu'nu göğsünden yaraladı.

        TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çubukçuoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

        O.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #sakarya
        #Son dakika haberler
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