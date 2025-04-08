Pişmiş etin üzerine çiğ et! O dönerciye inceleme!
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, tavuk döner satışı yapılan işletmede, bir çalışan, pişmiş etin üzerine çiğ et eklerken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, işletmeden numune alınarak olayla ilgili inceleme başlatıldı
Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 648 kişinin yediği tavuk dönerden zehirlendiği olay gündeme gelmişti. Bu olayın ardından Sakarya Sapanca’da tavuk döner satışı yapılan iş yerinde bir çalışan, pişmiş etin üzerine taze et eklerken görüntülendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
DHA'daki habere göre cep telefonuyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
NUMUNE ALINDI TEST YAPILACAK
Sapanca Belediyesi zabıta ekipleri işletme hakkında tutanak tuttu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de işletmedeki tavuk dönerden numune alarak teste gönderdi.
Olaya ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.