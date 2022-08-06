Yayla yolunda milyonluk kaza: 3 yaralı

ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Bu esnada karşı şeritten gelmekte olan E.K. idaresindeki lüks cip ile çarpıştı. Lüks iki cip ve bir otomobil olmak üzere toplam 3 aracın karıştığı kazada kontrolden çıkan lüks araç, şarampole yuvarlandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.