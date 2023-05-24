Park halindeki kamyona çarpan TIR'ın kupası parçalandı

Kazanın şiddetiyle TIR'ın kupası parçalandı. Feci kazada şans eseri yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan ve ardından tek şeritten ulaşım sağlanan yolda araç kuyruğu oluştu.