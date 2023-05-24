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Sakarya'da park halindeki kamyona çarpan TIR'ın kupası parçalandı

Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda park halindeki kamyona çarpan TIR'ın kupası parçalandı. Şans eseri yaralının olmadığı kaza sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı

Giriş: 24.05.2023 - 06:17 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da park halindeki kamyona çarpan TIR'ın kupası parçalandı
Park halindeki kamyona çarpan TIR'ın kupası parçalandı
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AA

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazası, ulaşımda aksamaya yol açtı.

Otoyolun İstanbul istikametinde Erdoğan K'nin kullandığı kamyon Akyazı kesiminde arızalanınca sürücü aracı sağ şeride çekti. Bu esnada Zeki K'nin kullandığı TIR, park halindeki kamyona arkadan çarptı.

TIR'IN KUPASI PARÇALANDI

Kazanın şiddetiyle TIR'ın kupası parçalandı. Feci kazada şans eseri yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

AA'nın haberine göre, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan ve ardından tek şeritten ulaşım sağlanan yolda araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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