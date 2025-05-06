Sakarya'da otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesi Servetiye Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında seyir halinde olan H.K. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Necmiye Ayas (55) ile Nermin Ayas'a (59) çarptı.

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GELİN-GÖRÜMCE OLAN 2 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

2 kadın çarpmanın etkisiyle havalanarak yola savruldu. Araç bir süre ilerledikten sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 2 kadının da hayatını kaybettiği belirlendi.

Necmiye Ayas (55) ile Nermin Ayas'ın (59) gelin-görümce oldukları öğrenilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

2 kadının cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.