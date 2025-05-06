Sakarya'da otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti
Sakarya Hendek'te yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı
Sakarya'nın Hendek ilçesi Servetiye Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında seyir halinde olan H.K. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Necmiye Ayas (55) ile Nermin Ayas'a (59) çarptı.
GELİN-GÖRÜMCE OLAN 2 KADIN HAYATINI KAYBETTİ
2 kadın çarpmanın etkisiyle havalanarak yola savruldu. Araç bir süre ilerledikten sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 2 kadının da hayatını kaybettiği belirlendi.
Necmiye Ayas (55) ile Nermin Ayas'ın (59) gelin-görümce oldukları öğrenilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
2 kadının cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.