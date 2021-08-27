Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Doğancıl Mahallesi Eskiciler Mevkisinde Geyve istikametinde Sabri Aşkın (50) idaresindeki 34 DZT 986 plakalı otomobil ile Ekrem Karabıyıkoğlu (50) yönetimindeki 54 LD 780 plakalı traktör ile çarpıştı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ters dönen traktörde bulunan İlyas Kamacıoğlu (71) kaza yerinde yaşamını yitirdi, traktör sürücüsü Karabıyıkoğlu ise yaralandı.

Yaralı sürücü ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.