Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, 2 Mart'ta yakalanan Irak uyruklu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Sakarya Adliyesine getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheli, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.