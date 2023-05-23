Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü

İddiaya göre, Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi'ndeki bir kasap dükkanında Serkan H. ile Serkan C. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Serkan H. tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Serkan C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zanlının, olayın ardından karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.