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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da alışveriş için girdiği markette kalp krizinden öldü | Son dakika haberleri

        Sakarya'da alışveriş için girdiği markette kalp krizinden öldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde alışveriş için girdiği markette kalp krizi geçiren Tayfun Kaya (43) yaşamını yitirdi. Kaya'nın fenalaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 17:40 Güncelleme: 04.08.2025 - 17:40
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        Markette kalp krizi geçirdi!
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        Sakarya'dali olay, 1 Ağustos tarihinde Karasu ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Tayfun Kaya alışveriş için gittiği markette bir süre cep telefonu ile görüştü.

        Daha sonra market çalışanı ile sohbet edip gülen Kaya, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

        Durumun haber verilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaya’nın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

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