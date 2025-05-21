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        Haberler Gündem Sakarya'da 5 ton 'sahte' kaşar peyniri ele geçirildi - Güncel haberler

        Sakarya'da 5 ton 'sahte' kaşar peyniri ele geçirildi

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir işletmeye yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 5 ton sahte kaşar peyniri ele geçirildi. Onaysız faaliyet gösteren işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uygulanırken, şüpheli işletmecinin daha önce de benzer suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 00:37 Güncelleme: 21.05.2025 - 00:37
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        5 ton 'sahte' kaşar peyniri ele geçirildi
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        Pamukova ilçesi Teşvikiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede usulsüz peynir üretimi yapıldığı ihbarı üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte çalışma başlattı. Yapılan takipte, işletmenin camlarının içeriden karartıldığı, personel ve malzeme giriş- çıkışlarının genellikle gece saatlerinde yapıldığı, araçların doğrudan işletme kapısına yanaştırıldığı ve çevreden görünmemesi için yakın alanlara park edildiği belirlendi. 13 Mayıs günü saat 19.30 saatlerinde, Pamukova Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde, 5 ton sahte kaşar peyniri ele geçirildi.

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        SÜT KULLANMAYIP, TARİHİ GEÇMİŞ PEYNİRLERİ İŞLEMİŞLER

        Yapılan incelemelerde, işletme sahibinin peynir üretiminde süt kullanmadığı, piyasadan tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan kaşar peynirlerini toplayarak yeniden işlediği tespit edildi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, onaysız faaliyet gösteren işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uyguladı. Ele geçirilen peynirlere imha edilmek üzere el konulduğu belirtildi.

        Şüpheli işletmecinin daha önce de benzer suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu, hakkında daha önce kesilen para cezalarının ise mal varlığı kaydı bulunmadığı gerekçesiyle tahsil edilemediği öğrenildi.

        KAŞAR PEYNİRİNİN İÇİNDEN ELDİVEN ÇIKMIŞ

        Ayrıca, 2025 yılı mart ayında Alo Gıda (174) hattına yapılan bir ihbarda, bir şarküteriden alınan kaşar peynirinin içinden eldiven çıktığı ve yapılan analiz sonucunda söz konusu peynirin aynı şüpheli tarafından üretildiği tespit edildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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