Sakallı sandviç yapımı kolay, lezzeti olay nefis bir lezzet. Hamuru yaparken özellikle dikkat etmenizde fayda var.
SAKALLI SANDVİÇ İÇİN GEREKEN MALZEMELER
Hamur için malzemeler:
1 su bardağı ılık süt
1.5 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı kuru maya
4 su bardağı un + ½ su bardağı yoğurmak için
Tuz
½ su bardağı sıvı yağ
½ su bardağı yoğurt
1 adet yumurta
İçi için malzemeler:
6 yemek kaşığı krem peynir
150 gr. rende beyaz peynir
Üzeri için malzemeler:
1 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı su
Uçları için malzemeler:
½ bağ maydanoz – ince kıyılmış
1 su bardağı taze kaşar peyniri – rende
SAKALLI SANDVİÇ TARİFİ | NASIL YAPILIR?
Hamur için; sütü bir kapta ılıtın, bir kaseye kuru maya, ve şekeri koyup ılık sütü üzerine dökün ve 5-6 dakika mayanın aktive olmasını bekleyin.
Ayrı bir kaba un, sıvı yağ, yoğurt ve yumurtayı ekleyin üzerine mayalı karışımı dökün ve çatalla karıştırın yavaşça kenarlardan tuz ilave edin. pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğurun. Aynı kaba yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar zeytin yağı döküp yayın hamuru içine koyun ve streçle iyice kapatıp 30 dakika mayalandırın.
Hamur mayalanınca yoğurarak havasını alın ve ceviz büyüklüğünde toplar yapıp fırın tepsinize dizin tekrar üzerini streçleyin ve 10 dakika kadar mayalandırın.
Hamur mayalanınca bir kasede yumurta sarısı ve suyu çırğıp fırça yardımı ile hamur toplarının üzerine sürün. 180 derce önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakik pişirin.
Pişen sandviçleri soğumaya bırakın.
Bir kasede krem peynir ve beyaz peyniri karıştırın.
Ayrı bir kasede de maydanoz ve kaşar peynirini karıştırın.
Soğuyan sandviçleri enlemesine ortadan ikiye bölün arsına beyaz peynirli karışlımdan bolca sürün ve son olarak uçlarını maydanozlu kaşar peyniri ile kaplayın.
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