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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şaka yaparken arkadaşını vurdu | Son dakika haberleri

        Şaka yaparken arkadaşını vurdu

        Kocaeli'de iş yerinde silahla şaka yapan bir kişi, tabancanın ateş alması sonucu arkadaşını vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 19:03 Güncelleme: 06.03.2025 - 19:07
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        Şaka yaparken arkadaşını vurdu
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        Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde cep telefonu satış ve tamiri yapılan iş yerinde G.T., tabancayla şaka yaparken silahın ateş alması sonucu kazara arkadaşı K.G.’yı vurdu. K.G. hastaneye kaldırılırken, G.T. polis tarafından gözaltına alındı.

        Olay, saat 16.00 sırlarında Özgürlük Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki cep telefonu satış ve tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. G.T., arkadaşı K.G. ile şakalaştığı sırada tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun K.G.’ye isabet etti.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından K.G., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan K.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. G.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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