26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin en büyük sahte para çetesine yönelik teknik takip çalışması başlattı.
ADANA'DA ÇİFTÇİ, İSTANBUL'DA TEKSTİLCİ BARON
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, sahte para çetesi lideri Kenan A.'nın Adana'da kendisini çiftçi İstanbul'da ise tekstilci işadamı olarak tanıttığı tespit edildi. Sahte para baronu Kenan A. çetesine 10 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 66 şüphelinin yakalanması için 87 adrese yapılan operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.
MİLYONLARCA LİRALIK SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan operasyonda, 1 milyon 200 bin lira sahte Türk lirası ile 1 milyon dolar sahte para ele geçirildi.
MOR IŞIKTAN GEÇEN PARA
Ele geçirilen sahte paraların mor ışık testinden kolayca geçtiği öğrenildi.
SAHTE PARA BARONU GECE KULÜBÜNDE GÖZALTINA ALINDI
İlk gün yapılan operasyonda kaçmayı başaran sahte para baronu Kenan A. Fatih Aksaray'da ki bir gece kulübünde eğlenirken kıskıvrak yakalandı. Kenan A.'nın çatasında yapılan aramalarda 50 bin lira gerçek para bulundu.
SAHTE PARALARI TAKSİ ŞOFÖRLERİYLE PİYASAYA SÜRMÜŞLER
Çete üyelerinin Kenan A.'dan temin ettikleri sahte paraları, çete üyesi taksi şoförlerinin yardımıyla para üstü olarak müşterilere verdikleri tespit edildi. Bazı çete üyelerinin de ATM önlerinde para çeken yaşlılara para bütünletme bahanesiyle sahte para verdikleri belirlendi. Çetenin bir başka taktiğinin ise küçük çocuklara sahte para vererek marketten alışveriş yaptırdıkları ve para üstünü aldıkları öğrenildi.
25 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI
Aralarında 5 taksi şoförü ve çete lideri Kenan A.'nın da bulunduğu 25 kişi tutuklanırken 16 zanlı da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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