Sahte internet siteleriyle 3 milyar TL'lik vurgun iddiası!

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bu sabah 266 kişilik bir çeteye yönelik 40 ilde ‘Bahar Temizliği’ adı verilen operasyon başlatıldı.

Polisin yaptığı çalışmalarda, bu yöntemle dolandırıcılık yapan birçok internet sitesi tespit edildi. Belirlenen internet sitelerinin hepsinin dolandırıcılık amaçlı kurulduğu ve birbirleriyle bağlantılı olduğu kaydedildi. Emniyet güçleri, çetenin nasıl çalıştığını detaylarıyla ortaya çıkardı.

Çalışma, 8 ay önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve polise gelen şikayetler üzerine başlatıldı. Gelen şikayetlerde birçok mağdur ‘izmirimkart’ ulaşım kartlarına bakiye yüklemek için girdiği ‘izmirimdoldur.net”, “kentwkart.net”, “izmirbledyieesi.net’ ve”eshottLzmir.net” gibi internet sitelerinde işlem yaptıkları halde ulaşım kartlarına bakiye yüklenmediklerini belirterek dolandırıldıklarını belirtti. Şikayetlerin artması üzerine başsavcılığın talimatıyla İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Polisin ulaştığı bilgilere göre çete, İzmir’de kart dolumu, belediyede işlem yapmak , fatura ödemek veya vergi ödemek için kurdukları sahte siteleri, arama motorlarında en üst sıraya çıkarmak için reklam veriyordu. Bu işlemleri yapmak için arama motorlarına giren vatandaşlar, çetenin sahte internet siteleriyle karşılaşıyordu. Kredi kartıyla işlem yapan vatandaşın, hem parası hem de kredi kartının tüm bilgileri çetenin eline ulaşmış oluyordu. Çete üyeleri de elde edilen bu kredi kartlarından vatandaşın rızası dışında sanal pos üzerinden para çekiyordu.

3 MİLYOR TL VURGUN

Polis, bu yöntemle yaklaşık 3 milyar liralık haksız kazanç sağladıkları tespit edilen çetenin paranın izini nasıl kaybettiğini de tespit etti. Çete dolandırıcılık yöntemiyle elde ettiği paralarla kripto para ve döviz satın aldı. Yapılan uzun soluklu çalışmaların ardından, 266 kişilik bir çete tespit edildi.

40 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

Tespit edilen tüm bu çalışmaların ardından bu sabah 40 ilde ‘Bahar Temizliği” adı verilen operasyon başlatıldı. Sahte internet çetesine yapılan operasyonlarda şu ana kadar 182 kişi yakalandı. Operasyonlar devam ediliyor.