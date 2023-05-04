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Sahte internet siteleriyle 3 milyar TL'lik vurgun iddiası!

İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son yılların en büyük dolandırıcılık operasyonunu düzenlendi. Kurdukları sahte sitelere, işlem yapmak için giren vatandaşın kredi kartı bilgilerini alıp, daha sonra para çekerek dolandıran 266 kişilik çeteye bu sabah saatlerinde 40 ilde ‘Bahar Temizliği’ operasyonu başlatıldı. Sahte sitelerle 3 milyar TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen çetenin dolandırıcılıkta elde ettiği paralarla kripto para veya döviz aldıkları ortaya çıktı

Giriş: 04.05.2023 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
Sahte internet siteleriyle 3 milyar TL'lik vurgun iddiası! - Öne çıkan haberler
Sahte internet siteleriyle 3 milyar TL'lik vurgun iddiası!
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son yılların en büyük dolandırıcılık operasyonunu başlattı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bu sabah 266 kişilik bir çeteye yönelik 40 ilde ‘Bahar Temizliği’ adı verilen operasyon başlatıldı.

ÇALIŞMA 8 AY ÖNCE BAŞLADI

Çalışma, 8 ay önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve polise gelen şikayetler üzerine başlatıldı. Gelen şikayetlerde birçok mağdur ‘izmirimkart’ ulaşım kartlarına bakiye yüklemek için girdiği ‘izmirimdoldur.net”, “kentwkart.net”, “izmirbledyieesi.net’ ve”eshottLzmir.net” gibi internet sitelerinde işlem yaptıkları halde ulaşım kartlarına bakiye yüklenmediklerini belirterek dolandırıldıklarını belirtti. Şikayetlerin artması üzerine başsavcılığın talimatıyla İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

SAHTE SİTELERDE VURGUN

Polisin yaptığı çalışmalarda, bu yöntemle dolandırıcılık yapan birçok internet sitesi tespit edildi. Belirlenen internet sitelerinin hepsinin dolandırıcılık amaçlı kurulduğu ve birbirleriyle bağlantılı olduğu kaydedildi. Emniyet güçleri, çetenin nasıl çalıştığını detaylarıyla ortaya çıkardı.

REKLAM VERİP ÖN SIRAYA ÇIKIYORLAR

Polisin ulaştığı bilgilere göre çete, İzmir’de kart dolumu, belediyede işlem yapmak , fatura ödemek veya vergi ödemek için kurdukları sahte siteleri, arama motorlarında en üst sıraya çıkarmak için reklam veriyordu. Bu işlemleri yapmak için arama motorlarına giren vatandaşlar, çetenin sahte internet siteleriyle karşılaşıyordu. Kredi kartıyla işlem yapan vatandaşın, hem parası hem de kredi kartının tüm bilgileri çetenin eline ulaşmış oluyordu. Çete üyeleri de elde edilen bu kredi kartlarından vatandaşın rızası dışında sanal pos üzerinden para çekiyordu.

3 MİLYOR TL VURGUN

Polis, bu yöntemle yaklaşık 3 milyar liralık haksız kazanç sağladıkları tespit edilen çetenin paranın izini nasıl kaybettiğini de tespit etti. Çete dolandırıcılık yöntemiyle elde ettiği paralarla kripto para ve döviz satın aldı. Yapılan uzun soluklu çalışmaların ardından, 266 kişilik bir çete tespit edildi.

40 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

Tespit edilen tüm bu çalışmaların ardından bu sabah 40 ilde ‘Bahar Temizliği” adı verilen operasyon başlatıldı. Sahte internet çetesine yapılan operasyonlarda şu ana kadar 182 kişi yakalandı. Operasyonlar devam ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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