Sahte içki nasıl anlaşılır? Alkol zehirlenmesinin belirtileri nelerdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, sahte içki nasıl anlaşılır? İşte detaylar...
SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?
1– Sahte içki renginden ya da kokusundan değil etiket bilgilerinden anlaşılır.
2– İçki şişesinin üzerinde bakanlık onaylı kayıt numarası olup olmadığı kontrol edilir.
3– Ambalaj üzerinde TAPDK bandrolü aranır.
4– İçkilerin orijinal ambalajında olup olmadığına dikkat edilir.
5– Tüketim öncesi içkinin göz önünde açılması sağlanır.
6– Şüphelenilen durumlarda, 174 Alo Gıda Hattı aranabilir.
Markanın yazılı olduğu etiketin ve şişenin yıpranmış olup olmadığı ile bandrolün düzgün yapıştırılmış olmasına dikkat edilmelidir. İçki şişesinin üzerinde mutlaka hologram bulunmalıdır. Şişenin kapak kodu ve boyun kodunun birbirini tutması gerekir. Alkollü içki şişesinin kapak kısmının tutkalla yapıştırılıp yapıştırılmadığına dikkat edilmelidir. Kapağında enjektör deliğine benzer delik bulunan şişeler alınmamalıdır.
Alkollü içkiler, ‘TAPDK Satış Belgesi' olan perakende satıcılardan alınmalıdır. Şişenin arka yüzünde tüketiciyi bilgilendirme amaçlı Türkçe etiket olmasına özen gösterilmelidir. Etiket üzerinde üretici veya ithalatçı firma adı veya adresi bulunmasına dikkat edilmelidir. Görünür ve belirgin halde bulanıklık, tortu ve fiziki kirlilik içeren alkollü içkiler kesinlikle tüketilmemelidir.
ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Sahte içkinin neden olduğu zararlar, metil alkolün çeşidi ve kullanım miktarına göre farklılık gösteriyor.
Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülüyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabiliyor.
Ayrıca beyinde yol açtığı hasarlar nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösteriyor. Metil alkol zehirlenmesi ölümlerle de sonuçlanabiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!