Sahte dolar nasıl anlaşılır, doların gerçek olduğu nasıl anlaşılır?
Piyasalar son günlerde sahte 50 ve 100 dolar kriziyle çalkalanıyor. Bunun üzerine tedbir amaçlı 50 ve 100 dolarların kabul edilmemesi durumu başladı. Gerçeğine çok benzer olan sahte doları para sayma makinelerinin ve ATM'lerinde tepki vermediği kaydedildi. Peki sahte dolar nasıl anlaşılır, doların gerçek olduğu nasıl anlaşılır?
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Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edilen sahte 50 ve 100 dolar banknotlar paniğe sebep oldu. Gerçeğinden ayırt edilmesinin çok zor olduğu belirtilen Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Bürolar Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver konuya yönelik açıklama yaptı.
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SAHTE DOLAR NASIL ANLAŞILIR?
Türkiye'ye 600 milyon dolar tutarında sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar sokulduğu iddiası üzerine, bankalar ve döviz büroları alımları durdurdu.
Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Bürolar Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver konuya yönelik açıklama yaptı.
Gerçeğinden ayırt edilmesi çok zor olduğu belirtilen bu dolarların, yazılım güncellemesi yapılmayan para sayma makinelerinden geçtiği belirten Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Bürolar Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver, “Vatandaşların yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına ve mağduriyet yaşanmaması adına şu anda döviz büroları yetkili müesseseler 50 dolar ve beyaz bir önceki baskı olan 100 dolarların alım ve satımını bir müddet durdurdu. Bunlarla alakalı para sayma makinelerine yazlım güncellemeleri gelecek. Muhtemelen bir hafta 10 günü bulur diye tahmin ediyorum” açıklamasında bulundu.
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Ünver, “Şu anda piyasaya sürülen sahte dolarları uzman olmayanların gerçeğinden ayırt etmesi neredeyse imkansız. Yine de elinizdeki dolarlarda bazı detaylara dikkat etmek fayda sağlayabilir. 1996 yılından sonra tedavüle sürülen banknotlarda emniyet şeridi kullanılıyor. ABD Doları banknotları ışığa tuttuğumuzda enine dik olarak yerleştirilmiş şekilde üzerinde 100 ve 50 ABD Doları banknotlarda rakamla kupür değeri ve “USA” ibaresi yer almaktadır. 20, 10, 5 ve 2 ABD Doları banknotlarda ise kupür değerleri yazı olarak yazılmış olup, yanında “USA” ibaresi bulunmaktadır.
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ABD Doları banknotlar ışığa tutulduğunda ön yüzü sağ tarafında bulunan boşlukta para kağıdının üretimi sırasında kağıdın inceltilmesi yöntemi ile basılmış banknot üzerinde bulunan resmin filigran olarak bir kopyası yer almaktadır.
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2008 yılında tedavüle sürülen 5 dolarlık banknotta iki adet filigran bulunmaktadır. Portrenin sağ tarafında, eski tasarımlı 5 dolarlık banknotlarda bulunan Başkan Lincoln’un filigran portresi yerine büyük 5 rakamı filigranı ile portrenin sol tarafından üç adet küçük 5 rakamından oluşan bir sütun eklenmiştir.