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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Sahte dekont" ile 30 kişiyi dolandırdı

        "Sahte dekont" ile 30 kişiyi dolandırdı, operasyonla yakalandı

        Kayseri'de internet üzerinden ürün satan 30 vatandaşı düzenlediği sahte dekontlarla dolandıran kişi, şikâyetler üzerine polisin düzenlediği operasyonla yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:11 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:11
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        "Sahte dekont" ile 30 kişiyi dolandırdı
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        İnternet üzerinden cep telefonu, oyun konsolu, bilgisayar, elektronik eşya satan vatandaşları arayıp ürünü beğendiğini ve satın almak istediğini belirtip satıcıyla buluşan G.A.'nın (36), ürünlerin parasını EFT yoluyla ödediğini söyleyip, dekont gönderdi.

        Ürünlerin parasını alamayan satıcılar dekontun sahte olduğunu fark edince şikâyette bulundu. Bir çok ilde bu şekilde 30 kişiyi dolandırdığı belirlenen G.A. hakkındaki şikâyetlerin ardından polis harekete geçti.

        KAYSERİ POLİSİ OPERASYONLA YAKALADI

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, G.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI DA ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan, G.A.'nın 30 farklı "nitelikli dolandırıcılık" dosyasından aranması olduğu ve bu suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Ayrıca, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan uyarıda, vatandaşların internet üzerinden yapılan alışverişlerde sahte dekontlara dikkat etmeleri, paranın kendi hesabına geçmeden herhangi bir devri işleminin gerçekleştirilmemesi belirtildi.

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