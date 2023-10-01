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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!

        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın duyurduğu 'Şahinler Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. 2022'de iş insanı R.S.'nin yağma amaçlı darp edilmesi olayında yer alan çete üyelerinin tamamının yakalandığı ortaya çıktı. Olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 01.10.2023 - 13:16 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:16
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        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önceki gün, "İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı" paylaşımında bulundu.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, düzenlenen operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

        GÖRÜNTÜDEKİ ŞÜPHELİLERİN TAMAMI YAKALANDI

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen soruşturmada, çete üyelerinin 2022’de karıştığı bir yağma ve darp olayına ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iş insanı R.S. çete üyeleri ile konuşurken birden darp ediliyor. Yapılan soruşturmada çetenin R.S.’yi yağma amaçlı darp ettiği belirlendi. Görüntülerde yer alan çetenin tüm üyeleri olduğu belirlenen H.A., U.V., S.D. ve O.K.A operasyon kapsamında yakalandı.

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        SORUŞTURMA GENİŞ ÇAPLI SÜRDÜRÜLÜYOR

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından çeteye yönelik İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın ve Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Çete lideri olduğu iddia edilen Mehmet Şahin ile birlikte 41 şüpheli yakalanmıştı. Operasyonda 16 ruhsatsız adet tabanca ve 660 adet fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirilmişti. Olayla ilgili çok yönlü çalışmaya devam ediliyor.

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