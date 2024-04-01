Şahinbey ve Şehitkamil Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart: Hangi adaylar Belediye Başkanı oldu?
Türk halkı bir seçimi daha geride bıraktı. Oy verme süreci bitti ve saat 16.00 itibarıyla sandıklar kapandı. Kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde başta Belediye Başkanı olmak üzere hangi adayların kazandığı da belirlendi. İşte, 31 Mart 2024 Gaziantep Yerel Seçim sonuçları ile Şahinbey ve Şehitkamil kazanan adaylar ve oy oranları...
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Türkiye'de tamamlanan yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu kapsamda Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde başta Belediye Başkanı olmak üzere kazanan tüm yerel yönetici isimleri belirlendi. İşte, Gaziantep Şahinbey ve Şehitkamil yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.
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ŞAHİNBEY VE ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU!
Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı aldığı 55,25 oy oranıyla Mehmet İhsan Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı ise aldığı 39,94 oy oranıyla Umut Yılmaz, oldu.
Gaziantep'te açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, iki ismin de Belediye Başkanlığı resmileşmiş olacak.
GAZİANTEP SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYIN
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SEÇMENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN UNSURLAR
Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.
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