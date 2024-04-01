Türkiye'de tamamlanan yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu kapsamda Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde başta Belediye Başkanı olmak üzere kazanan tüm yerel yönetici isimleri belirlendi. İşte, Gaziantep Şahinbey ve Şehitkamil yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

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