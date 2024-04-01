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        Haberler Gündem Diyarbakır Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Diyarbakır Belediye Başkanı kim oldu?

        31 Mart 2024 Diyarbakır Yerel Seçim sonuçları ile Diyarbakır Belediye Başkanı X oldu!

        Diyarbakır seçim sonuçları açıklandı. Yurt genelinde milyonlarca seçmen yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Sandıkların saat 17.00'de kapanıp oy sayımının da sona ermesiyle Diyarbakır Belediye Başkanı da belli oldu. Bu bağlamda gözler "31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Diyarbakır Belediye Başkanı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 31 Mart 2024 Diyarbakır Yerel Seçim sonuçları ile kazanan adaylar ve oy oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 08:04 Güncelleme: 01.04.2024 - 08:04
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